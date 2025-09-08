Beştepe’de kritik toplantı: Bakanlar Kurulu hangi konuları ele alacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yoğun bir gündemle bir araya geliyor.

Yağmur Biçen Kaplan
Toplantının öncelikli gündem maddesi Terörsüz Türkiye hedefi olacak.

KABİNE TOPLANTISINDA ELE ALINACAK KONULAR

Silah bırakma sürecindeki son durum ve Meclis'teki Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarının değerlendirilmesi.

Bugüne kadar gerçekleştirilen 7 toplantının sonuçları gözden geçirilecek.

Silah bırakma sürecinin askeri ve istihbarat raporları ışığında detaylı analizi yapılacak.

Terör örgütlerinin, Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden olası faaliyetleri ve bölgedeki gelişmeler tartışılacak.

Dış politikada, öncelikli olarak Gazze’deki son durum ve İsrail’in olası işgal planına karşı atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

Bölgede ateşkesin sağlanması, sükunetin tesis edilmesi ve insani yardımların Gazze’ye ulaştırılması için yapılacak çalışmalar görüşülecek.

Kabine toplantısı, hem iç güvenlik hem de dış politika açısından kritik kararların alınacağı bir gündemle gerçekleştirilecek.

