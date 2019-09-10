Beştepe'den sürpriz davet

30 büyükşehir belediye başkanı yarın Ankara'da olacak.

Başkanlar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine başkente gelecek. Cumhurbaşkanlığında yapılacak toplantıda şehirlerin sorunlarını anlatılacak ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlar tartışılacak.

30 büyükşehir belediyesinin 15'i Ak Parti'ye 1'i MHP'ye 11'i ise CHP'ye ait. Geriye kalan Diyarbakır, Mardin ve Van belediyelerini 31 Mart'ta PKK'nın siyasi uzantısı HDP kazanmıştı. Ancak 3 belediyeye de teröre destek vermeleri nedeniyle kayyum atandı.

CHP'li belediye başkanları Beştepe'deki toplantıya katılacak. Açıklamayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı.

Davete ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bir açıklama yaptı. Toplantıya katılacağını belirten İmamoğlu, kente dair sorunları Erdoğan ile paylaşma imkanı bulacağını söyledi.

ulusal.com.tr