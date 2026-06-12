Beyaz et sektöründe fiyat artışı operasyonu: 13 şirkete kayyum, 28 gözaltı

İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bolu, Bursa, İzmir, Samsun ve Uşak illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri kararı verilen 32 şüpheliden 28'i emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilere yönelik dosyada "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme", "örgüte üye olma", "fiyatları etkileme" ve ilgili mevzuat kapsamında "satıştan kaçınma" suçlamaları yer alıyor.

VATANDAŞIN İHBARLARI HAREKETE GEÇİRDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu; son dönemde beyaz et sektöründe yaşanan fiyat artışlarına ilişkin kamuoyuna yansıyan şikayetleri, vatandaşlar tarafından yapılan ihbarları ve piyasa işleyişine yönelik iddiaları, başvurularla birlikte dikkate alarak geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Savcılık, beyaz et sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketler ile bu şirketlerin yetkilileri hakkındaki haksız fiyat artışı iddialarını, sektör içerisindeki fiyatlama süreçlerini ve piyasa düzenine etki eden uygulamaları birlikte ele alarak kapsamlı bir değerlendirme yürüttü.

Yapılan hukuki incelemeler sonucunda, bazı şirket yetkililerinin beyaz et sektöründeki fiyat oluşum süreçlerine etki edebilecek nitelikte birlikte hareket ettikleri saptandı. Bu şirketlerin arz, satış ve fiyatlama politikalarının tüketici aleyhine sonuç doğurabilecek şekilde yönlendirildiği belirlendi. Soruşturma makamları, yetkililerin bu eylemleri suretiyle serbest piyasa düzeniyle adil rekabet ortamının bozulmasına neden olunduğu yönünde kuvvetli şüpheye ulaştı.

13 ŞİRKETE DENETİM KAYYUMU ATANDI

Soruşturma kapsamında şirket yönetimlerine yönelik adli tedbir kararları uygulandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sürecin detaylarına ve şirketlere yönelik alınan kayyum kararına ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Ayrıca, soruşturma konusu eylemlerin niteliği, sektörün temel gıda tedariki bakımından taşıdığı önem ve şirket faaliyetlerinin hukuka uygun şekilde denetlenebilir olarak sürdürülmesi amacıyla, soruşturma kapsamındaki 13 şirket hakkında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 133. maddesi uyarınca denetim kayyumluğu tedbiri uygulanmıştır. Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, serbest piyasa düzeninin, adil rekabet ortamının, tüketici haklarının ve temel gıda ürünlerine erişimde kamu yararının korunması amacıyla, tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir."