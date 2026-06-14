Beyaz et sektöründeki fiyat vurgununda yeni gelişme!

Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin siber ve fiziki inceleme raporları doğrultusunda, tavuk ve beyaz et fiyatlarını suni olarak yükselterek piyasayı manipüle ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerin tamamını adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

İSTANBUL MERKEZLİ DEV OPERASYONDA 29 GÖZALTI YAPILMIŞTI

Vatandaşların temel gıda maddelerine ulaşımını zorlaştıran, serbest piyasa koşullarına aykırı hareket ederek haksız kazanç sağlayan ve kartelleşme iddiasıyla beyaz et sektörünü abluka altına alan şebekeye yönelik geçtiğimiz günlerde eş zamanlı baskınlar düzenlenmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, sektörde faaliyet gösteren büyük firma sahipleri, aracılar ve tedarikçilerin de aralarında bulunduğu 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VE İMZA ŞARTI GETİRİLDİ

Emniyetteki ifade, sorgu ve yasal tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen 29 şüpheli, savcılık sorgularının ardından tutuklama ve adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki siber yazışmaları, fatura hareketlerini ve mevcut delil durumunu inceleyerek kararını verdi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, fiyatları etkilemek ve mal veya hizmet satımından kaçınmak suçlarından hakim karşısına çıkan 29 şüpheli; belirli günlerde karakola imza verme zorunluluğu ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde uygulanan adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın serbest bırakılma kararına karşı itiraz haklarını saklı tuttuğu ve dosya üzerindeki geniş çaplı mali incelemenin sürdüğü öğrenildi.