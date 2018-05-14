Donanma Komutanlığı Marmara ve Ege Denizi ile Doğu Akdeniz'de 25 Mayıs'a kadar sürecek tatbikat başlattı. Beyaz Fırtına adı verilen tatbikat, deniz güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Marmara, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de yapılacak "Beyaz Fırtına-2018 Tatbikatı" başladı.25 Mayıs'a kadar sürecek tatbikat, Donanma Komutanlığının sevk ve idaresinde düzenlenecek.Tatbikat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca iki yılda bir yapılıyor.Tatbikat, katılan birlik komutanlıkların harekat imkan ve kabiliyetlerini geliştirmeyi, harbe hazırlık seviyelerini yükseltmeyi ve deniz güvenliğinin idamesine katkı sağlamayı amaçlıyor.Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından unsurların katılacağı tatbikatta, deniz hedeflerine fiili güdümlü mermi ve top atışları yapılacak.Tatbikata iştirak eden gemiler, Gökçeada, Bozcaada, Çanakkale, Dikili, Foça, Uzunada, İzmir, Çeşme, Kuşadası, Güllük, Bodrum, Datça, Marmaris, Aksaz, Fethiye ve Antalya limanlarına ziyaretler gerçekleştirecek.