İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sorun çözüm merkezi Beyaz Masa’ya geçen yıl 8 milyon 693 bin başvuru yapıldı. Deyim yerindeyse vatandaşlar Beyaz Masa'yı şikâyet yağmuruna tuttu.

Yaklaşık 16 milyon vatandaşın yaşadığı İstanbul'un sorunu bitmiyor.Alt yapıdan ulaşıma birçok sorunla karşılaşan vatandaş çözüm için Büyükşehir Belediyesi'ni arıyor.



Sorunlarda rakamlarda inanılmaz.Deyim yerindeyse İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne şikayet yağıyor.Geçen yıl Beyaz Masa'yı tam 8 milyon 693 bin kişi aradı.



Beyaz Masa'ya bildirilen sorunlar sonucu 2017 yılında,İtfaiye ekipleri 56 bin 451 vakaya müdahale ederken İBB ekiplerince de sahil ve denizlerden 42 bin 860 metreküp atık toplandı.



İBB hizmetin yoğunluğuyla övünsede aslında rakamlar büyükşehirin sorunlu olduğunu gözler önüne seriyor.







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