Suriye ordusunun sivillere yönelik kimyasal silah kullandı yalanını ortaya atan ve bu doğrultuda sahte videolar üreten Beyaz Miğferler adlı sözde yardım örgütü üyeleri, İsrail güçleri tarafından Suriye'den kaçırıldı. Emperyalist güçlerin istihbarat örgütleri tarafından finanse edilen örgüt üyeleri, gizli bir operasyonla, Golan Tepeleri üzerinden Ürdün'e götürüldü.

Suriye'de kimyasal silah kullanıldı yalanını ortaya atan Beyaz Miğferler ülkeden kaçırıldı.



Örgütü ülkeden kaçıran, İsrail oldu. Nedeni ise Suriye ordusunun teröristleri temizleyerek ilerleyişini sürdürmesi. Sivil görünümülü örgüt üyelerinin kaçırılmalarını isteyen ise ABD ve Avrupa ülkeleri oldu.



Yardım örgütü olduklarını öne süren Beyaz Miğferler, ABD ve müttefiklerinin ülkeye uzun menzilli füzlerle saldırmasına zemin sağlayan "Suriye ordusu kimyasal silah kullandı" yalanının baş aktörü.



Suriye'de teröristlerin kontrolündeki bölgelerde kimyasal silah kullanıldığı yönünde sahte videolarak çekerek sosyal medyadan paylaşan Beyaz Miğferlerin yalanı kısa sürede ortaya çıkarılmış, terör örgütleriyle bağlantıları kanıtlanmıştı.



Ülkeyi parçalamak isteyen emperyalist güçlere karşı 7 yıldır mücadele veren Suriye ordusunun emin adımlarla ilerleyişi, batı dünyasını panikletti. İlk işleri ise

istihbarat örgütlerince kurulan Beyaz Miğferleri Suriye'den tahliye etmek oldu.



Beyaz Miğferler bir İngiliz güvenlik uzmanı ve eski istihbarat ajanı olan James Le Mesurier tarafından mart 2013'te İstanbul'da kuruldu. Kısa sürede kasasına 13 milyon dolar girdi. Bosna ve Kosova'nın yanı sıra Irak, Lübnan ve Filistin'e yönelik müdahale senaryolarında dikkat çekici bir sicili olan Le Mesurier, ABD merkezli Blackwater ile de irtibatlı...



Örgütün finansmanı, George Soros'un Dubai, Ürdün'de ve İstanbul Karaköy'de merkezi bulunan Mayday Recdue (Risorç) adlı örgütü ile batılı ülkelerin istihbarat kuruluşları tarafından karşılanıyor.



Beyaz Miğferler'e, ABD Dışişleri Bakanlığı da yaklaşık 23 milyon dolar verdi. Dışişleri Bakanlığı ikinci sözcüsü Mark Toner 27 Nisan 2016'de bu rakamı teyit etti.



Beyaz Miğferler Suriye'de sözde 40 bin kişinin hayatını kurtardığını iddia etti. Ancak bulundukları hep teröristlerin kontrolündeki bölgelerde konuşlandılar. Beyaz Miğferler'in silahlı geçit törenleri ile Suriye askerlerinin cansız bedenlerinin üstünde durup zafer işareti yaptıkları anlara ait görüntülerle gerçek yüzlerini deşifre ettiler.



Suriye'yi parçalayıp çok sayıda etnisite temelli, birbiriyle kavga halinde, güçsüz mikro devletler kurma planlarına hizmet eden Beyaz Miğferler, "Suriye Ordusu kimyasal silah kullanıldı" yalanı ile kurgulanmış videolar üretmişti. Görüntülerde sözde saldırıda ölen Suriyelilerin üzerine çarşaflar serilmişti. Ancak görüntülerin sahte olduğu kısa sürede ortaya çıkmıştı. Rusya'da kişmyasal iddilarının ardından İngiltere ve batı ülkelerinin olduğunu açıklamıştı.



İsrail Dışişleri Bakanı Sözcüsü Emmanuel Nahshon, ABD, Kanada ve Avrupa ülkelerinin isteği üzerine Beyaz Miğferler'in Suriye'den tahliye edildiğini açıkladı. İsrail medyası da yaklaşık 800 kişinin gece yarısı Golan Tepelerinden Ürdün'e götürüldüğünü duyurdu.





ulusal.com.tr