ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, yakın ilişkide olduğu Suudi Veliaht Prensi'nin karıştığı Cemal Kaşıkçı vakasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Suudi kraliyetinin gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldüğünü kabul etmesinin ardından getirdiği izahatlarla ilgili sorularla karşılaşan ABD Başkanı'nın damadı ve başdanışmanı Kushner, Trump yönetiminin henüz kanıt toplama aşamasında olduğunu dile getirdi.



Suudi soruşturmasının güvenilir olup olmadığı sorusuna "Olguları birden fazla yerden ediniyoruz" karşılığını veren Kushner, Cemal Kaşıkçı vakasıyla ilgili olguların netleşmesinin ardından Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suudi Arabistan'la ilgili nasıl bir eylemde bulunulacağına karar vereceğini ifade etti.



Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS) ile yakın ilişkide olan Trump'ın damadı ve başdanışmanı, Suudi Arabistan'ın önemli bir müttefik olduğunun altını çizerken, ABD yönetiminin gözlerini dört açtığını, Trump'ın ABD'nin çıkarlarına odaklandığını söyledi.



MbS'ye şeffaf olmasını ve durumu çok ciddiye almasını telkin ettiğini aktaran Kushner, Suudi Veliahtı'na güvenip güvenmediği sorulduğunda "ABD, gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışıyor. Suudiler de kritik önemde ortaklar" yanıtını verdi. Sputnik