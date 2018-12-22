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Beyaz Saray internet sitesinde 'PKK/PYD'yi koruyun' kampanyası

ABD’nin Suriye’den çekilme kararı sonrası Beyaz Saray’ın internet sitesinde 'Rojava’nın Yemen olmasına izin vermeyin’ başlıklı bir imza kampanyası başlatıldı. Kampanya metninde 'Başkan Trump’ı ve Kongre’yi Rojava’yı savunmak için çok geç olmadan harekete geçmeye çağırırız' denildi.

Beyaz Saray internet sitesinde 'PKK/PYD'yi koruyun' kampanyası

19 Aralık’ta başlatılan, “Rojava’nın Yemen olmasına izin vermeyin” başlıklı kampanyaya şu ana dek 2,609 kişi imza verdi. İmzacılar, 100,000 imza toplanmasını hedefliyor.
Kampanya metninde şu ifadeler yer alıyor:

'ABD, TÜRKİYE'Yİ KÜRTLERLE MÜZAKEREYE ZORLAYABİLİR'

Trump yönetimi, Türkiye'nin Afrin'deki savaş suçlarının da tescillendiği bir dönemde, ABD birliklerini Suriye'den çekmeyi planlıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı R. T. Erdoğan, kısa süre önce yaptığı bir konuşmada, bölgeyi istila etmek için yakın zamanda bir saldırı düzenleyeceklerini belirtti. Seçilmiş temsilcilerimizden, Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki Rojava'ya (Suriye'nin kuzeyindeki Kürt bölgesi) saldırması durumunda doğacak kötü sonuçları engellemelerini istiyoruz.

ABD, Erdoğan'ın geri çekilmesini talep ederse, olası bir kan banyosu ve yüz binlerce insanın yerinden edilmesini önleyebilir. Sınırsız şiddet döngüsünü durdurarak, Türkiye’yi kendi Kürt nüfusu ile barış müzakerelerini yeniden başlatmaya zorlayabilir. Başkan Trump ve Kongre’yi çok geç olmadan Rojava’yı savunmaya çağırıyoruz.

Aydınlık

Etiketler; #Beyaz Saray #pkk #pyd
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