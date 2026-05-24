Beyaz Saray’ı kana bulayan saldırganın kimliği açıklandı! İfadesindeki şok ayrıntı

ABD Gizli Servisi, Beyaz Saray yerleşkesine çıkan 17. Cadde ve Pennsylvania Caddesi kesişimindeki kontrol noktasına çantasından çıkardığı silahla ateş açan ve ajanlar tarafından vurularak etkisiz hale getirilen saldırganın kimliğini açıkladı.

Üst düzey emniyet yetkililerinden alınan bilgilere göre, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden saldırganın 21 yaşındaki Nasire Best olduğu belirlendi. Poliste daha önceden de kayıtları bulunan Best’in, ciddi psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi.

Geçmişte de Beyaz Saray'ı Hedef Almış: Uzaklaştırma Kararı Varmış!

Mahkeme kayıtlarından elde edilen çarpıcı bilgilere göre Nasire Best'in, bu eyleminin ilk olmadığı anlaşıldı. Saldırganın 10 Temmuz 2025 tarihinde de Beyaz Saray yakınlarındaki yasaklı bir bölgeye zorla girerek gözaltına alındığı ortaya çıktı. Best’in o dönem emniyette verdiği ifadesinde, "kendisini Hz. İsa sandığını" ve bilerek tutuklanmak istediğini söylediği aktarıldı. Bu olayın ardından mahkeme tarafından Nasire Best hakkında Beyaz Saray çevresine yaklaşmasını yasaklayan resmi bir uzaklaştırma kararı çıkarıldığı bildirildi.

Trump Saldırı Sırasında Binadaydı

Kritik dakikalarda ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray'ın içinde olduğu, ancak olaydan herhangi bir zarar görmediği ve güvende olduğu bir kez daha doğrulandı. Beyaz Saray yetkilileri, Trump’ın olay anından itibaren Gizli Servis tarafından anlık olarak bilgilendirildiğini açıkladı. Çatışmada hiçbir Gizli Servis ajanının yaralanmadığını vurgulayan yetkililer, olay sırasında hafif yaralanan bir sivilin durumunun ise iyi olduğunu belirtti. FBI ve Gizli Servis'in olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.