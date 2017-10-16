CHP'nin iki grup başkanvekili belli oldu
CHP'nin iki grup başkanvekili belli oldu
Türkiye genelinde ele geçirilen en yüksek miktar!
Türkiye genelinde ele geçirilen en yüksek miktar!
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
Rus Dışişleri'nden ABD'ye nota
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'
'Türkiye'de ölümlerin yüzde 27'si sigara kaynaklı'

Beyazıt Devlet Kütüphanesi 24 saat hizmet veriyor

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş'un, "kütüphanelerin iyileştirmesi ve süresiz hizmet vermesi" talimatından sonra ilk uygulama Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde yapıldı.

Beyazıt Devlet Kütüphanesi 24 saat hizmet veriyor

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un, "kütüphanelerin iyileştirmesi ve süresiz hizmet vermesi" talimatından sonra Beyazıt Devlet Kütüphanesi 24 saat hizmet vermeye başladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kütüphane, tarihi geçmişi, kitap sayısı, koleksiyonları ve derleme kütüphanesi ile araştırmacı ve okuyuculardan yoğun talep görüyor.
Nisandan itibaren çalışma süresi arttırılarak 08.00-22.30'da hizmet vermeye başlayan kütüphane artık hiç kapanmayacak.

İlk milli kütüphane
Kütüphanede ayrıca Beyazıt konferansları, sergiler, yazar-okur buluşmaları, paneller ve açık oturumlar düzenlenecek.
İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 94'üncü yılı dolayısıyla hazırlanan "6-8 Ekim Sayfaları: Manşetlerde İstanbul'un Kurtuluşu 6-8 Ekim 1923" sergisi de ziyarete açıldı.
Büyük bir kütüphaneye duyulan ihtiyacı ve bu doğrultudaki talepleri gören Sultan II. Abdülhamid'in girişimleriyle kurulan Kütüphane-i Umumi-i Osmani, bugünkü adıyla Beyazıt Devlet Kütüphanesi, ülkenin devlet eliyle kurulan ilk kütüphanesi.
Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Türkiye'nin ilk milli kütüphanesi olma özelliğini de taşıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Beyazıt Devlet Kütüphanesi
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Trump: ABD, taraf tutmuyor
Sonraki Haber
İtirafçı olan tutuklu FETÖ sanığı tahliye edildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.