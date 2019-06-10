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Beyazıt Karataş: F-35 uçaklarının tüm sırları zaten çalındı

"S-400 aldığımızda gökyüzümüzde 15 Temmuz'daki gibi FETÖ'cüler dolaşamaz" diyen E. Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, F-35 uçaklarının tüm sırlarının zaten çalındığını belirtti

Beyazıt Karataş: F-35 uçaklarının tüm sırları zaten çalındı

E. Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, ABD'nin S-400'lerin alınmasından neden korktuğunu ve F-35 sistemlerinin dezavantajlarını Neyin Nesi TV YouTube kanalında anlattı.

S-400 sistemlerinin Türkiye'nin güvenliği için çok kritik olduğunu belirten Karataş, "S-400 aldığımızda gökyüzümüzde 15 Temmuz'daki gibi FETÖ'cüler dolaşamaz" dedi. S-400 sistemlerinin F-35'in sırlarını çalacağı iddiasına değinen Karataş, F-35 uçaklarının tüm sırlarının zaten çalındığını belirtti.

ABD Deniz Kuvvetlerinden bir personelin F-35'lerin sistemini hacklediğini ve sistemin siber güvenliğinin aşılabilir olduğunu belirten Karataş bunun çok tehlikeli olabileceğini belirtti ve ABD'nin en büyük korkusunun F-35'in kusurlarının erken ortaya çıkması olduğunu vurguladı.

F-35'lerin alınması halinde Türk Hava Kuvvetlerinin ABD'ye olan bağımlılığının artacağına dikkat çeken Karataş, F-35 uçaklarını küresel sermayenin silah gücü olarak tanımladı.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #F-35
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