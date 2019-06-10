"S-400 aldığımızda gökyüzümüzde 15 Temmuz'daki gibi FETÖ'cüler dolaşamaz" diyen E. Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, F-35 uçaklarının tüm sırlarının zaten çalındığını belirtti

E. Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, ABD'nin S-400'lerin alınmasından neden korktuğunu ve F-35 sistemlerinin dezavantajlarını Neyin Nesi TV YouTube kanalında anlattı.



S-400 sistemlerinin Türkiye'nin güvenliği için çok kritik olduğunu belirten Karataş, "S-400 aldığımızda gökyüzümüzde 15 Temmuz'daki gibi FETÖ'cüler dolaşamaz" dedi. S-400 sistemlerinin F-35'in sırlarını çalacağı iddiasına değinen Karataş, F-35 uçaklarının tüm sırlarının zaten çalındığını belirtti.



ABD Deniz Kuvvetlerinden bir personelin F-35'lerin sistemini hacklediğini ve sistemin siber güvenliğinin aşılabilir olduğunu belirten Karataş bunun çok tehlikeli olabileceğini belirtti ve ABD'nin en büyük korkusunun F-35'in kusurlarının erken ortaya çıkması olduğunu vurguladı.



F-35'lerin alınması halinde Türk Hava Kuvvetlerinin ABD'ye olan bağımlılığının artacağına dikkat çeken Karataş, F-35 uçaklarını küresel sermayenin silah gücü olarak tanımladı.



ulusal.com.tr

