Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, "İncirlik ve Diyarbakır Üsleri henüz ABD kullanımına tam kapatılmış değildir tahditlidir. Meydanların kullanım önceliği Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle İncirlik ve Diyarbakır'daki Türk savaş uçaklarındadır. Tüm uçuşlarda Suriye Hava Sahası için kesin koordine gerekmektedir" ifadelerini kullandı

Suriye Afrin'de terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarılı ve planlandığı şekilde sürdürülüyor.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş İncirlik ve Diyarbakır Üsleri ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.



"İNCİRLİK VE DİYARBAKIR ÜSLERİ TAHDİTLİ"



Karataş, İncirlik ve Diyarbakır Üslerinin henüz ABD'nin kullanımına tam kapatılmadığını, tahditli olduğunu belirtti.



Emekli Hava Pilot Tümgeneral Karataş, meydanların kullanım önceliğinin Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle İncirlik ve Diyarbakır'da Türk savaş uçaklarında olduğunu ifade etti.



Ayrıca Karataş, tüm uçuşlarda Suriye hava sahası için kesin koordine gerektiğinin de altını çizdi.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Beyazıt Karataş, İncirlik / 10. Tanker Üs Komutanlığının 1987 ile 2017 yıllarına ait fotoğrafı ile Diyarbakır Hava Üssünde kaçak ABD Arama-Kurtarma (MAK) Üssünün fotoğraflarını paylaştı.



ulusal.com.tr











