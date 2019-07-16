Beyazıt Karataş: Türkiye S-400’leri alarak ABD’nin başına çuval geçirmiştir

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin 3. Yıldönümünde Ulusal Kanal’a değerlendirmelerde bulundu. S-400 ve F35 konularında açıklamalar yapan Karataş “Türkiye S-400’leri alarak ABD’nin başına çuval geçirmiştir" dedi.

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimini değerlendirdi.



Karataş S-400’lerin gelmesiyle artık Amerikaya yaptırımı Türkiye’nin uyguladığını söyledi.



Bundan sonraki süreçte İncirlik Üssünün kapatılmasının gündeme geleceğini belirtti.



Karataş F-35 ile s400’ün karşılaştırılmasının doğru olmadığını dile getirdi.



NATO kunusuna da değinen Karataş, yapılacak bir referandumda Türk Halkının NATO’da kalmak istemeyeceğini belirtti.





HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

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