Beykoz Belediye Meclisinde yolsuzluk tartışması: 'Helallik aldınız mı?'

Yolsuzluk suçlamaları ve tehdit iddialarının havada uçuştuğu Beykoz Belediye Meclisi toplantısında tansiyon yükseldi.

Beykoz Belediye Meclis toplantısında, Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ile eski belediye başkan yardımcısı ve CHP Meclis Üyesi Bilgehan Murat Miniç arasında sert bir tartışma yaşandı. Beykoz Belediyesi hizmet binasında, Başkan Vekili Gürzel yönetiminde gerçekleşen şubat ayı birinci oturumuna karşılıklı suçlamalar damga vurdu.

Toplantının gündem dışı bölümünde söz alan CHP Meclis Üyesi Miniç, kürsüden Başkan Vekili Gürzel’e yönelik sert eleştiriler yöneltti.

"KOLTUK ONA HELAL DEĞİLDİR"

Gürzel’in AK Parti’ye geçiş sürecini eleştiren Miniç, bu durumun vicdanlarda karşılık bulmadığını savundu. Miniç, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bana göre bu işlem hukuksuz. Bu işlemin vicdanlarda karşılığı yok. Başkan vekilliği koltuğunda oturan şahıs defakto şekilde başkanlık yapıyor. Vekil hanım binlerce insanın iradesini alarak parti değiştirdi. Belki yasaldır hanımefendinin AK Parti'ye geçmesi ama oturduğu koltuk ona helal değildir. Utanmayan insana ne söyleyebilirsiniz. Madem utanmıyorsunuz, Allah yolunuzu açık etsin."

Belediye başkan yardımcılığı görevinden ayrıldıktan sonra, kendisi ve göreve getirdiği isimler hakkında "akçeli işlere bulaştıkları" yönünde söylentiler çıkarıldığını belirten Miniç, iddia sahiplerine meydan okudu. Miniç, "Kim benim ve arkadaşlarımın akçeli işlere bulaştığı ile ilgili iddiada bulunuyorsa ben de arkadaşlarım da burada. Bende ve arkadaşlarımda hırsızlık, döneklik, yamukluk olmaz. Kim iddia ediyorsa gelsin, iddiasını ispat etsin. İddiasını ispat etmeyen müfteridir." dedi.

"SİZ EŞİNİZDEN HELALLİK ALDINIZ MI?"

Miniç’in suçlamalarının ardından söz alan Başkan Vekili Gürzel, parti değiştirmenin utanılacak bir durum olmadığını belirterek karşı atağa geçti. Miniç’in siyasi geçmişini hatırlatan Gürzel, tartışmayı özel hayata taşıdı: "CHP'den önce hangi partideydiniz? Parti değiştirirken utanma hissettiniz mi? İYİ Parti'den önce hangi partideydiniz? Onu değiştirirken de bir utanma hissettiniz mi? Zannetmiyorum. Şu anda belki de başka partilerle flört ediyorsunuz. Onları da duyuyoruz. Bana burada, 'helallik aldınız mı?' diyorsunuz. Siz de helallik alınması gerekiyorsa, eşinizden helallik aldınız mı? Biz hepimiz gördük buradaki rezilliğinizi."

"BEN KİMSENİN EVİNDE BASILMADIM"

Gürzel, Miniç’in somut verilerle konuşmadığını ve derneği üzerinden kara para aklandığı yönünde kamuoyunda iddialar olduğunu öne sürdü. Tartışmanın dozunu artıran Gürzel, Miniç’in başkan yardımcılığı döneminde kendisini tehdit ettiğini iddia ederek savcılığı göreve çağırdı: "Burada başkan yardımcısı görevindeyken beni kaç kere tehdit ettiniz? 'Yapı kontrolü bana bağlanmazsan çeker giderim, seni de burada yalnız bırakırım' dediniz. Neden, yapı kontrol? Ben o zaman anlamıyordum, yapı kontrolde nasıl bir olay var? Hiç de yalan değil, şahidimiz var. Şu anki eşiniz bile şahittir. Sizin yapı kontrole baktığınız süre zarfında bence Beykoz Savcılığı tarafından kesinlikle sizin mallarınızın kontrol edilmesi gerekiyor. Utanacak hiçbir şey yapmadım, alnım açık. Benim şirketim, derneğim yok, hesaplarım açık. Ben sizin gibi arka kapılardan dolanmadım. Sayın Miniç, siz utandığınız için aylarca gelemediniz buraya. Ben kimsenin evinde basılmadım."

Bu sözlerin ardından salonda büyük gerginlik yaşandı ve oturuma 15 dakika ara verildi. Aranın ardından meclis gündem maddelerini oylayarak komisyonlara havale etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

beykoz
