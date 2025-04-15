Beykoz Belediyesi’nde soruşturma derinleşiyor! Başkan yardımcısı Fidan Gül gözaltına alındı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve aralarında Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de bulunduğu 12 kişinin tutuklandığı “ihaleye fesat karıştırma” ve “suç örgütü kurma, üyelik ve yardım” soruşturması kapsamında yeni bir isim daha gözaltına alındı.

Soruşturmanın odak noktalarından biri olan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne ilişkin mal alımı ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı.

EV VE İŞ YERLERİNE ARAMA

Kararın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gül’ü gözaltına aldı. Aynı zamanda şüphelinin evinde ve belediyedeki çalışma ofisinde arama yapıldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan Fidan Gül’ün geçmişte, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde Kültür ve Spor Müdürlüğü görevlerinde bulunduğu belirtildi.

Ayrıca, Gül'ün Beylikdüzü Belediyesi bünyesindeki kreş müdürlüğü görevinden, 2024 yılının Haziran ayında Beykoz Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne transfer edildiği bilgisi kamuoyuna yansıdı.