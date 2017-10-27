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Beykoz'da bir site içinde silahlar patladı

Beykoz'da bir site içinde silahlar patladı. Gece saatlerinde meydana gelen olayda 1 kişi hayatını kaybetti. 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Beykoz'da bir site içinde silahlar patladı

Beykoz Avcılar Mahallesi'ndeki bir sitede bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. 

Beykozda bir site içerisinde başlayan tartışma kavgaya dönüşünce silahlar konuştu. 

Bir kişi öldü, biri ağır üç kişi yaralandı.

Olay yerine gelen ambulanslarla, yaralılar tedavi için hastahaneye gönderildi.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #beykoz
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