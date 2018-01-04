banner962
Erdoğan: Yeni döneme girdik
Erdoğan: Yeni döneme girdik
“İsrail'in attığı adımları reddediyoruz“
“İsrail'in attığı adımları reddediyoruz“
Hazinedar'dan ilk açıklama
Hazinedar'dan ilk açıklama
Mersin'de okullar tatil edildi
Mersin'de okullar tatil edildi

Beykoz'da trafik kazası: 1 ölü

Beykoz'da servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Beykoz'da trafik kazası: 1 ölü

İstanbul Beykoz'da servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Volkan Yılmaz'ın (30) kullandığı motosiklet ile R.K. (53) idaresindeki servis minibüsü, Sahip Molla Caddesi'nde trafik ışıkları mevkisinde çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Yılmaz, Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Minibüsün sürücüsü gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #beykoz
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
New York borsası rekorla kapandı
Sonraki Haber
"Halkın üzerine sürün geçin arabayı"
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.