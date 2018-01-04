Beykoz'da servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

İstanbul Beykoz'da servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Volkan Yılmaz'ın (30) kullandığı motosiklet ile R.K. (53) idaresindeki servis minibüsü, Sahip Molla Caddesi'nde trafik ışıkları mevkisinde çarpıştı.



Kazada ağır yaralanan Yılmaz, Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Minibüsün sürücüsü gözaltına alındı.