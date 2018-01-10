Beykoz'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

İstanbul Beykoz'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde, B.A'nın kullandığı 34 JY 9694 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce park halindeki 34 LC 3051 plakalı araca, ardından da kimliği henüz belirlenemeyen yaşlı kadına çarptı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşlı kadına ilk müdahaleyi polis ekipleri yaptı.Daha sonra sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan kadın, kurtarılamadı. Sürücü B.A. gözaltına alındı.



Servis şoförü Erdem Öz, bir fren sesiyle geri döndüğünde ölen kişinin kaldırıma adım attığını gördüğünü belirterek, "Adım atarken araba fren yaptı, duramadı ve ablaya vurdu. Çarpmanın ardından havada bir iki takla attı. Yere düşünce hiç gözlerini kırpmadı. Kaza yapan aracı da otobüs durağından itibaren başka bir aracın sıkıştırdığını söyleyenler var." dedi.