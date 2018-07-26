Beykoz'daki bir arazide sağlıksız koşullarda bekletilen 220 at, kamyonlarla şehir dışına götürülecek. Tahliyeye karşı çıkan at sahiplerinin ise bekleyişi sürüyor.

Haftalardır Beykoz'da bekletiliyorlardı.



220 at için İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tahliye kararı aldı.



Arazide iki aydır sağlıksız koşullar altında bekletilen atların kamyonlara yüklenmesi için ekiplerce hazırlık yapılıyor.



Faytonlarda kullanılmak üzere Anadolu'nun farklı illerinden getirilen atlar şehir dışına götürülecek.



Aynı zamanda karantina bölgesi ilan edilen araziye, müdürlük tarafından tahsis edilen araçlar getirildi.



Atların kamyonlara kolaylıkla binebilmesi için kumdan rampa oluşturuldu.



Tahliyeye karşı çıkan at sahiplerinin ise bekleyişi sürüyor.



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