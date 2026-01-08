Beykoz konuşması yargıya taşındı: Erdoğan, Özgür Özel’e 500 bin liralık tazminat davası açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Gelişmeyi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

HEM TAZMİNAT HEM SUÇ DUYURUSU

Avukat Aydın, davanın gerekçesi olarak Özel’in 7 Ocak 2026 tarihinde Beykoz mitinginde yaptığı konuşmayı işaret etti. Aydın, CHP liderinin ifadelerinin "yakışıksız, mesnetsiz ve akıl dışı" ithamlar içerdiğini belirtti. Başvuru kapsamında Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’ne 500 bin TL’lik manevi tazminat davası açılırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na da "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Dava konusu olan açıklamalar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in dün (7 Ocak) partisinin İstanbul Beykoz’da gerçekleştirdiği mitingde yapılmıştı. Özel, konuşmasında Erdoğan-Trump ilişkisinin Türkiye için tehdit oluşturduğunu savunarak sert eleştiriler yöneltmişti.

Özel mitingde şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bir yandan da Erdoğan hem bu kadar kötülüğü yapacak, hem de sonra efendim olur olmaz iler tutmaz işlerle dünya lideri pozlarıyla çıkacak, ‘Efendim açlığı unutun, yoksulluğu unutun, sefaleti unutun. Gelin dünya liderine oy verin.’ Yemişler öyle dünya liderini. Sen bu yaptıklarınla bir dünya lideri değil, yerel bir otokratsın. Tarihe demokrat olarak geçmeyi elinin tersiyle iten ve her türlü kötülüğe tenezzül eden, gelecekte de ‘Sandıkla ama gitmemek için her şeyi yapt, ama bu millet yakasından silkeleyip attı’ diyecekleri birisin sen. Biz elbette Cumhurbaşkanlığı makamı güçlü olsun isteriz. Ama Erdoğan - Trump ilişkisi Türkiye için büyük bir tehdittir. Erdoğan Trump’tan Türkiye için değil, kendisi için bir gelecek talep etmektedir. Kendi şahsı için korkmakta, şahsi beklentilerini konuşmaktadır. Mal varlığıyla tehdit edilmekte, Trump’ın oğluyla pazarlık etmekte, ülkenin varlıklarını Amerika’ya peşkeş çekmekte, Amerika’dan icazet, cesaret ve güya meşruiyet almaktadır. Buradan Erdoğan’a söylüyorum: Ne Junior Trump’tan, ne baba Trump‘tan, meşruiyet alacaksan Beykoz’dan, Beykoz’dan, Beykoz’dan.”