Beylikdüzü’nde dev operasyon! 67 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda bir adreste imal edilen 67 kilo 160 gram uyuşturucu ele geçirildi. Teknik ve fiziki takip sonucu yapılan baskında üretime yarayan çok sayıda kimyasal maddeye el konulurken, 1 şüpheli yakalandı.

Simge Sarıyar
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu imalatının önlenmesi ve ticaretinin engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Beylikdüzü'nde geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

BEYLİKDÜZÜ'NDE ZEHİR İMALATHANESİ TESPİT EDİLDİ

Narkotik polisinin kent genelinde şüphelilerin yakalanmasına yönelik saha ve istihbarat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, şüpheli faaliyetleri teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan detaylı izlemeler sonucunda Beylikdüzü ilçesindeki belirli bir adreste uyuşturucu imal edildiği ve aynı zamanda bu maddelerin ticaretinin yapıldığı saptandı.

KİLOLARCA KİMYASAL MADDE, DÖVİZ VE HASSAS TERAZİ ELE GEÇİRİLDİ

Belirlenen adrese operasyon için harekete geçen ekipler, gerçekleştirdikleri aramalarda uyuşturucu üretim ağını ortaya çıkardı. Yapılan aramalarda 67 kilo 160 gram uyuşturucunun yanı sıra, bu maddelerin yapımında kullanılan 73 kilo 800 gram kimyasal madde ele geçirildi. Adresteki incelemelerde uyuşturucu tartımında kullanılan bir adet hassas terazi ile ticaretten elde edildiği değerlendirilen 1790 Türk Lirası ve 400 dolara da el konuldu.

Operasyon sırasında adreste bulunan şüpheli, gözaltına alınmasının ardından adli işlemleri tamamlanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

uyuşturucu operasyonu istanbul
