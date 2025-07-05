Beylikdüzü’nde rüşvet skandalı: 18 vergi müfettişi tutuklandı!





Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 26 Aralık 2024’te başlattığı soruşturmada, Beylikdüzü Vergi Denetim Kurulu’nda görevli bazı vergi müfettişleri, kamu görevlileri ve şirket temsilcilerinin görevlerini kötüye kullanarak maddi çıkar sağladığı ihbar edildi. Gizli tanık ifadelerinde, S.Ç., D.G., T.Y.B., kamu görevlisi T.S. ve mali müşavir Ö.G.’nin suçlara karıştığı belirtilirken, serbest avukat Y.D.’nin de olaylarla bağlantısı olduğu öne sürüldü.



POLİS OPERASYON BAŞLATTI

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, Beylikdüzü Vergi Denetim Kurulu’nda görevli bazı vergi müfettişleri, kamu görevlileri ve şirket temsilcilerinin ceza tehdidiyle firmalardan yüksek miktarda rüşvet talep ettiği iddia edildi. Olumsuz rapor tehdidiyle para toplandığı belirtildi. Başsavcılığın talimatıyla 28 Ocak’ta iletişim tespiti ve dinleme, 21 Şubat’ta teknik takip başlatıldı. Bu süreçte 59 telefon görüşmesi ve çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsü kaydedildi.

YETKİSİ OLMADAN KURUM SİSTEMLERİNE ERİŞTİ

Soruşturma kapsamında, T.Y.B.’nin yetkisi olmadan kurum sistemlerine erişerek incelemeler yaptığı ve birçok şirket yetkilisiyle iletişim kurduğu belirlendi. Diğer çalışanların da suça iştirak ettiği tespit edildi. Örgüt üyelerinin, mükellef G.Ç.B.’den rüşvet talep ettiği, paranın benzinlikte araca binen S.Ç.’ye verildiği soruşturma dosyasına yansıdı.

27 Haziran’da düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 1 ruhsatsız silah, yaklaşık 3 bin 500 dolar ve dijital materyaller ele geçirildi. 3 şüpheli firari olarak aranıyor. Gözaltındaki şüpheliler, 30 Haziran’da adliyeye sevk edildi; 16’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilere ‘rüşvet alma ve verme’, ‘dolandırıcılık’, ‘bilişim sistemine müdahale’ ve ‘suç örgütü kurma’ suçlarından işlem yapıldı. Beylikdüzü denetim binasında görevli personel hakkında da gerekli işlemler gerçekleştirildi. Soruşturma sürüyor.

