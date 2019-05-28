İstanbul'da narkotik operasyonu düzenlendi. Beyoğlu, Küçükçekmece, Esenler ve Avcılar'da şüpheli evlere eş zamanlı bakın yapıldı.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon gerçekleştirildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri bir süredir fiziki takipteydi.



Çalışmalar tamamlandı, Beyoğlu, Küçükçekmece, Esenler, Avcılar'ın da aralarında bulunduğu birçok ilçede eş zamanlı operasyon yapıldı.



Operasyona, özel harekat polisleri ve eğitimli narkotik köpekleri de katıldı.



"Koçbaşı" ile bazı adreslerin kapıları kırılarak şüpheli adreslerde arama yapıldı.



Operasyonlarda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.





ulusal.com.tr