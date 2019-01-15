Beyoğlu'nda bir iş yerinin girişine bırakılan el yapımı patlayıcının uzaktan kumandayla patlatılması olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, DHKP/C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, 9 Ocak'ta Beyoğlu'nda bir iş yerinin girişine bırakılan el yapımı patlayıcının (EYP) uzaktan kumanda sistemi kullanılarak patlatılmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli B.D.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı.



Olay



Beyoğlu'nda, 9 Ocak'ta bir iş yerinin girişine bırakılan el yapımı patlayıcının uzaktan kumandayla patlatılmasına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri geniş kapsamlı incelenmiş, kimliği belirlenen şüpheli B.D.E, 11 Ocak'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.