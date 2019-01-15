İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, DHKP/C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, 9 Ocak'ta Beyoğlu'nda bir iş yerinin girişine bırakılan el yapımı patlayıcının (EYP) uzaktan kumanda sistemi kullanılarak patlatılmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli B.D.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Olay
Beyoğlu'nda, 9 Ocak'ta bir iş yerinin girişine bırakılan el yapımı patlayıcının uzaktan kumandayla patlatılmasına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri geniş kapsamlı incelenmiş, kimliği belirlenen şüpheli B.D.E, 11 Ocak'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.
Beyoğlu'nda bir iş yerinin girişine bırakılan el yapımı patlayıcının uzaktan kumandayla patlatılması olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, DHKP/C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, 9 Ocak'ta Beyoğlu'nda bir iş yerinin girişine bırakılan el yapımı patlayıcının (EYP) uzaktan kumanda sistemi kullanılarak patlatılmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli B.D.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.