Beyoğlu Vergi Dairesi'nde korkutan yangın!

Beyoğlu’nda bulunan vergi dairesinin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi. Olayda şans eseri can kaybı yaşanmadı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Beyoğlu Vergi Dairesi'nde korkutan yangın!
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İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, Şişhane Meşrutiyet Caddesi'nde bulunan Beyoğlu Vergi Dairesi’nin bodrum katında bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyürken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beyoğlu’nda korku dolu anların yaşanmasına neden olan yangına müdahale eden polis ekipleri, binadaki çalışanları tahliye ederek güvenlik önlemleri aldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü.​​​​​​​

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Kaynak: Anadolu Ajansı

beyoğlu yangın
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