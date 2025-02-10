Beyoğlu Vergi Dairesi'nde korkutan yangın!

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde, Şişhane Meşrutiyet Caddesi'nde bulunan Beyoğlu Vergi Dairesi’nin bodrum katında bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyürken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Beyoğlu’nda korku dolu anların yaşanmasına neden olan yangına müdahale eden polis ekipleri, binadaki çalışanları tahliye ederek güvenlik önlemleri aldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü.​​​​​​​