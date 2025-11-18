Beyoğlu'nda kafede zehirlenme vakası: Genç mühendis yoğun bakımda!

Olay, İstanbul’un en işlek noktalarından Beyoğlu, Ömer Avni Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 26 yaşındaki mühendis Ayben Özçilingir Turtura, bir arkadaşıyla birlikte vakit geçirmek üzere girdiği kafede Türk kahvesi sipariş etti. Sıcak kahveden ilk yudumu aldığı anda büyük bir acı hisseden ve aniden fenalaşan Turtura, can havliyle tuvalete koştu. Saniyeler içinde nefes alamaz hale gelen ve dilinde şiddetli bir uyuşma hisseden genç mühendis, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yapılan ilk tetkikler durumun vahametini gözler önüne serdi. Genç kadının boğazında, yemek ve soluk borusunda, mide ve akciğerlerinde ciddi yanıklar tespit edildi. Kostik madde (sodyum hidroksit) zehirlenmesi şüphesiyle durumu ağırlaşan Turtura, sevk edildiği hastanede entübe edilerek yoğun bakıma alındı.

MUTFAKTA AKILALMAZ İHMAL ZİNCİRİ

Olayın ardından harekete geçen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kafede yaptıkları detaylı incelemede kan donduran bir ihmaller zincirini ortaya çıkardı. İddiaya göre, işletmeden sorumlu kişilerin babası olan 52 yaşındaki E.Ö., mutfakta kullanılan boş şişelere endüstriyel bulaşık deterjanı doldurmuştu.

O sırada siparişi hazırlayan 50 yaşındaki çalışan M.A. ise, içerisinde su olduğunu zannettiği deterjan dolu şişeyi yanlışlıkla kullanarak kahveyi pişirdi.

Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, işletme sahibi oldukları belirlenen 26 yaşındaki G.S.Ö. ve 28 yaşındaki S.N.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, ihmallerin yaşandığı kafe zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetine son verildi.