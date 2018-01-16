FETÖ'nün Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığındaki "mahrem" yapılanmasına ilişkin 88'i asker, 52'si sivil, 140 kişi hakkında açılan davada mahkeme, tutuklu yargılanan 26 sanıktan 9'unun adli kontrol şartıyla tahliyesini kararlaştırdı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığındaki "mahrem" yapılanmasına ilişkin 88'i asker, 52'si sivil, 140 kişi hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.



Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.



Bir önceki celsede alınan ara karar gereği dava dosyasına eklenen belgelere ilişkin sanıklara ek savunma hakkının tanındığı duruşmada, sanıklar ve avukatların beyanlarının ardından iddia makamından görüşü soruldu.



Cumhuriyet savcısı, mevcut delil durumu ve atılı suçlamaların mahiyetinin göz önünde bulundurularak tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.



Müzakerenin ardından mahkeme heyetinin oy birliği ile aldığı kararları açıklayan Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, tutuklu sanıklardan Ahmet Sezer, Bedrettin Dallı, Hakan Kavas, Hasan Aydoğan, Mustafa Bakır, Mustafa Enes Ardıç, Nadir Demir, Orhan Uğur ve Şaban İba'nın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildiğini bildirdi.



Kararın ardından dava kapsamındaki tutuklu sanık sayısı 17'ye düştü.



Davanın firari sanıkları hakkındaki yakalama kararlarının infazının beklenilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı 19 Nisan'a erteledi.