banner965
Afrin'de siviller küçük gruplar halinde göçe başladı
Afrin'de siviller küçük gruplar halinde göçe başladı
Erdoğan, Stoltenberg ile Suriye'yi görüştü
Erdoğan, Stoltenberg ile Suriye'yi görüştü
Pentagon'dan Afrin açıklaması
Pentagon'dan Afrin açıklaması
ABD'den Barzani'ye destek telefonu
ABD'den Barzani'ye destek telefonu

Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığındaki FETÖ yapılanması davası

FETÖ'nün Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığındaki "mahrem" yapılanmasına ilişkin 88'i asker, 52'si sivil, 140 kişi hakkında açılan davada mahkeme, tutuklu yargılanan 26 sanıktan 9'unun adli kontrol şartıyla tahliyesini kararlaştırdı

Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığındaki FETÖ yapılanması davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığındaki "mahrem" yapılanmasına ilişkin 88'i asker, 52'si sivil, 140 kişi hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Bir önceki celsede alınan ara karar gereği dava dosyasına eklenen belgelere ilişkin sanıklara ek savunma hakkının tanındığı duruşmada, sanıklar ve avukatların beyanlarının ardından iddia makamından görüşü soruldu.

Cumhuriyet savcısı, mevcut delil durumu ve atılı suçlamaların mahiyetinin göz önünde bulundurularak tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Müzakerenin ardından mahkeme heyetinin oy birliği ile aldığı kararları açıklayan Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, tutuklu sanıklardan Ahmet Sezer, Bedrettin Dallı, Hakan Kavas, Hasan Aydoğan, Mustafa Bakır, Mustafa Enes Ardıç, Nadir Demir, Orhan Uğur ve Şaban İba'nın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildiğini bildirdi.

Kararın ardından dava kapsamındaki tutuklu sanık sayısı 17'ye düştü.

Davanın firari sanıkları hakkındaki yakalama kararlarının infazının beklenilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı 19 Nisan'a erteledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #mahkeme başkanı Abdullah Köksal #Jandarma Okullar Komutanlığı #fetö #Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
İspanyol basınından Arda Turan değerlendirmesi
Sonraki Haber
Silvan Barajı ile 300 bin hektar alan suya kavuşacak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.