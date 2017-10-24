Beytüşşebap İlçesi kırsalına düzenlenen hava harekatında PKK'lı 8 terörist, etkisiz hale getirildi.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap İlçesi kırsalına düzenlenen hava harekatında PKK'lı 8 terörist, etkisiz hale getirildi.



Beytüşşebap İlçesi Yenice Köyü bölgesinde bugün saat 15.30 sıralarında bir grup teröristin bir araya geleceği istihbaratı üzerine operasyon başlatıldı.



İHA'larla iki ayrı noktada tespit edilen teröristlere yönelik saat 17.15 sıralarında hava harekatı düzenlendi.



Harekatta, 8 terörist etkisiz hale getirildi.



Bölgedeki operasyonları devam ettiği bildirildi.