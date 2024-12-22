'Bi Tık’ çetesine darbe: 12 ilde operasyon, 47 gözaltı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaklaşık 3 aydır sürdürdüğü soruşturma kapsamında, “Bi Tık” çetesi adıyla hareket eden bir grubun sosyal medya platformlarında dolandırıcılık yaptığı ortaya çıkarıldı. Çete üyelerinin, ürün reklamlarını izleme ve yorum yapma karşılığında para vaat ettiği, ancak mağdurlardan önce belirli bir miktar ödeme talep ettiği tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, çete üyelerine yönelik Ankara merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı. Dolandırıcıların elde ettikleri paraları ATM’lerden çekerken güvenlik kamerası kayıtlarına yakalandığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.