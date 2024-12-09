Biden ve Netanyahu’dan Suriye itirafı: ‘Bölünmeyi biz başlattık’

Biden, Suriye'deki gelişmelere dair düzenlediği basın toplantısında, "Bu rejim, yüz binlerce masum Suriyeliyi vahşete mahkum bıraktı, işkence etti ve öldürdü." dedi. Esad'ın rejiminin devrilmesinin, Suriye halkı için tarihi bir fırsat yarattığını ifade eden Biden, bu değişimin uzun yıllardır acı çeken halk için daha iyi bir gelecek inşa etme şansı sunduğunu söyledi. Ancak, büyük riskler ve belirsizliklerin de olduğunu belirten Biden, ABD'nin ortaklarıyla birlikte hareket ederek Suriyelilere bu fırsatları değerlendirme imkanı tanıyacaklarını kaydetti.

Biden, Esad'ın uzun yıllar süresince İran, Hizbullah ve Rusya'dan destek aldığını ancak bu ülkelerin artık zayıf konumda olduklarını belirtti. İran'ın ABD ve İsrail'e yönelik saldırıları ve Rusya'nın Ukrayna'daki durumu nedeniyle bu ülkelerin "Esad rejimini destekleyecek gücü kalmadığını" savundu.

DESTEK İTİRAFI

Biden, ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını "DEAŞ'la mücadele ve bölgesel ortakları korumak" için sürdürdüğünü belirtti ve İsrail'in Suriye'deki İran hedeflerine yönelik askeri eylemlerine de yeşil ışık yaktıklarını açıkladı. Biden, "Şimdi hem Suriye halkı hem de tüm bölge için yeni fırsatlar ortaya çıkıyor." dedi.

ABD'nin Suriye'nin Doğusundaki Varlığı

ABD'nin Suriye'nin doğusunda istikrarı sağlamak ve ABD personelini korumak için kalmaya devam edeceğini belirten Biden, aynı zamanda DEAŞ'ın yeniden güçlenmesine asla izin vermeyeceklerini vurguladı. ABD, şu an Suriye'de DEAŞ’a yönelik hedefli saldırılar düzenliyor.

HTŞ'yi Övdü

Biden, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde bağımsız bir Suriye kurulması için tüm Suriyeli gruplarla iletişim kuracaklarını, ancak sürecin tamamen Suriyelilerin belirlemesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, bazı muhalif grupların terör geçmişine dikkat çekerek, bu grupların liderlerinin söylediklerinin takip edileceğini söyledi.

Biden, Suriye’nin daha güvenli bir geleceği için büyük fırsatlar olduğunu, ancak bunun doğru şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Esad'ın rejiminin sona ermesinin ardından yeni bir rejimin gelmesinin tarihi bir fırsat olduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki Bental Dağı'na yaptığı ziyaret sırasında, İsrail ordusuna tampon bölgenin "ele geçirilmesi" emrini verdiğini açıkladı. Netanyahu, "Sınırlarımıza hiçbir düşman gücünün yerleşmesine izin vermeyeceğiz." dedi. İsrail ordusunun, Golan Tepeleri'nin Suriye tarafındaki Şeyh Dağı'nı da işgal ettiğini doğrulayan haberler geldi.