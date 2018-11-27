Bielefeld Üniversitesi öğrencileri, Türk Akademisyenler Birliği (ATA) Topluluğu’nun düzenlemiş olduğu “Çağımızın Devrimcisi Atatürk” konferansında buluştu.

TGB yöneticilerinin de içinde bulunduğu ATA Topluluğu’nun etkinliğinde, Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Birliği Genel Başkanı Dr. Mustafa Tosun konuşmacı oldu.



Önceleri bölücü terör örgütünün yandaşlarının etkin olduğu üniversitede, Atatürk konulu konferansa ilgi büyük oldu. Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne, tarihsel süreçlerin ele alındığı konferansta, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı, teşkilatçılığı, devrimleri ele alındı. Sunumunu Almanca yapan Dr. Mustafa Tosun, Atatürk’ün yalnızca Türkiye için değil, dünya için büyük bir değer olduğunu belirtti.



Alman vatandaşlardan da büyük beğeni toplayan etkinlik, düzenlenen bir davet programıyla sona erdi.



VATANSEVERLİK KAZANDI



ATA Topluluğu Başkanı Can Çakır, etkinliğin önemini şöyle anlattı:



“Etkinliğimizin önemi, Almanya genelinde üniversitelerdeki PKK'lı ve onları destekleyen Alman solcusu grupların hâkimiyetini düşündüğümüzde daha da artıyor. Kulübümüz 2014 yılında kuruldu ve o zamandan beri farklı biçimlerde hedef gösterildi. Başka bir topluluğun etkinliğinin PKK'lı öğrenciler tarafından basıldığı oldu. Bizim etkinliğimiz de öncesinde hedef gösterildi. Ata’mızın hakkında kışkırtıcı sözlerle çalışmalarımız hedef alındı. Biz ise buna karşı üniversitemizde bir bayrak açtık. O bayrak, Atatürk'ün bayrağı, mücadele bayrağı ve etkinliğimiz daha ilk başta başarılı oldu. Almanların da ilgi gösterdiği bir ivme yakaladık.”



Etkinlikleriyle birlikte Bielefeld Üniversitesi’nde ilk kez bir kuruluşun akademik olarak Atatürk’ü anlattığını belirten Çakır, “Bu son derece önemli bir olay çünkü Almanya'da gerçeklerden çarpıtılmış bir Atatürk algısı oluşturmak isteniyor. Milli Mücadelemizin lideri, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk Almanya'da da devamlı gündemde. Topluluk olarak biz de hem Türk öğrenciler için hem de üniversite içerisinde Atatürk'ü daha iyi anlayabilmek için çalışmalarımıza Almanca düzenlediğimiz bu konferansla başlamak istedik. Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesi bugün sadece Türkiye'de değil, Almanya için de örnek oluşturmakta.” sözlerini kaydetti.



