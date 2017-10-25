Diyarbakır'da dün uğradığı silahlı saldırı sonrası şehit olan Bilal Dicle'nin naaşı toprağa verildi.
Merkez Yenişehir ilçesinde cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası kortej eşliğinde götürüldüğü Diyarbakır Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.
Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, ailesi ve çok sayıda kişi katıldı.
Şehidin babası Adnan Dicle namaz sonrasında konuştu.
Saldırıyı düzenleyenlerin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.
ulusal.com.tr
Uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan uzman onbaşı Bilal Dicle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, kılınan cenaze namazı sonrası, Diyarbakır Hava Şehitliğinde toprağa verildi.
Diyarbakır'da dün uğradığı silahlı saldırı sonrası şehit olan Bilal Dicle'nin naaşı toprağa verildi.
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