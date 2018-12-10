Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik yazdı.

AKP’de yerel seçim alarmı devam ediyor. İllerin çoğunun başkan adayı ilan edildi.



İlçeler için hazırlık yapılıyor.



Diğer partilere göre ön alınmış durumda.



Ama İstanbul belirsizliği sürüyor.



Partide kulisler hareketli.



Çok sayıda senaryo tartışılıyor.



Dışarıda anlatılanlarla, AKP içinde konuşulanlar çok farklı.



Yıldırım'ın adaylığı



AKP İstanbul’da güçlü görünüyor.



Ama nedense telaş var.



Erdoğan işi şansa bırakmak istemiyor.



Yapılan anketlerde Binali Yıldırım öne çıkınca ona yöneldi.



Binalı Yıldırım soğuk yaklaşsa da ısrarlı.



Ancak kriz tam da aşılmış değil.



Öncelik



Gelişmeler biraz tuhaftı.



“Bizim bilmediğimiz bir durum mu var” diye araştırmaya başladım.



AKP’ye araştırma yapan şirketlerin yöneticileri ile konuştum.



“Ankara sıkıntılı, ama İstanbul’da sorun görünmüyor” dediler.



Ama yine de bir gariplik olduğu açıktı.



İstanbullu bir AKP yöneticisine, “Hayırdır, İstanbul’da bir sorununuz mu var. Oyunuz yüksek, çok sayıda da isim var. Binali Yıldırım ısrarı niye?”diye sordum.



“Şu anda İstanbul’u kimin yöneteceği ile uğraşmıyoruz. Önceliğimiz İstanbul’u kesinlikle kazanmak. İstanbul’u kimin yöneteceğine Cumhurbaşkanımız karar verecek” dedi.



Neden?



Yanıta fazla bir anlam veremedim. Ne demek istediğini de pek anlamadım. Ama eski İstanbul CHP Milletvekili Barış Yarkadaş “Binali Yıldırım seçildikten sonra istifa edip yerini Bilal Erdoğan’a bırakacak” iddiasında bulununca konuyu biraz daha kurcaladım.



AKP’nin derin kulislerinde konunun ciddi ciddi konuşulduğunu gördüm. AKP’yi iyi bilen, hem Binali Yıldırım, hem de Beştepe çevreleriyle sürekli temas halinde olanlar da iddiaları reddetmediler.Sadece “Henüz net değil”demekle yetindiler.



PLAN NASIL İŞLEYECEK?



İddialara göre plan şöyle işleyecek:



Binali Yıldırım aday yapılacak..



Bilal Erdoğan da bir ilçeden ilk sırada Belediye Meclisi üyesi adayı olacak.



Seçim kazanıldıktan sonra Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanı seçilecek.



Yıldırım olmadığı zamanlarda toplantıları o yönetecek.



Uygun bir zamanda Binali Yıldırım istifa edecek.



Yerine Bilal Erdoğan geçecek.



“Bilal için Binali” formülü.



Binali Yıldırım da Cumhurbaşkanı Yardımcısı veya kendi istediği bir başka göreve atanacak.



İddia sahiplerine “inandırıcı değil” dedim.



Osmanlı’da “Şehzadelere Sancakbeyi modelini” hatırlattılar.



Gerçekçi görünmese de siyasette olmaz olmaz.



Sonrası



İddiaların sonrası da var.



İktidarın geçmişteki “eyalet sistemi” hayali biliniyor.



“Yeni Anayasa” çalışmaları ve “Bütünşehir yasası” tartışmaları hafızalarda.



Yine iddialara göre, çıkarılacak bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile seçilmiş belediye başkanlarına ili yönetme yetkisi verilecekmiş.



Valilik makamları kaldırılacakmış.



Mevcut anayasa buna izin vermiyor. Yasa ile düzenlenmiş konularda cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamıyor.



Ancak muğlak ifadeler de yok değil.



Bu iddiaların AKP kulislerinde konuşuluyor olması bile anlamlı.



“Ateş olmayan yerden dumanın çıkmaz” derler. Belli ki hâlâ hayal kuranlar var.



Ama hemen hatırlatalım.



Bu tür projelerin patenti ABD’ye ait.



Niyeti de belli?



Dikkatli olmak lazım!