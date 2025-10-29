Bilanço netleşti: Bakan Kurum Sındırgı'daki hasarı açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Sındırgı'yı sarsan 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin son rakamları paylaştı.

Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgede yapılan hasar tespit çalışmaları hakkındaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"HİÇBİR VATANDAŞIMIZIN CANINA ZARAR GELMEDİ"

Depremde sevindirici haberin can kaybı yaşanmaması olduğunu belirten Bakan Kurum, "Sındırgı'da bir önceki deprem neticesinde ağır hasarlı tespit ettiğimiz ve boşalttığımız üç bina yıkıldı, çok şükür ki hiçbir vatandaşımızın canına zarar gelmedi." dedi.

Bölgede kapsamlı bir inceleme yürüttüklerini vurgulayan Kurum, şu bilgileri kamuoyuyla paylaştı: "Şimdi tüm Sındırgı'da yapıları tekrar teker teker tarıyoruz. Şu ana kadar 3 bin 684 bağımsız birimi inceledik, 80'i konut olmak üzere 127 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu belirledik. Çalışmalar neticesinde hızla gereken adımları atacağız."

Murat Kurum deprem Balıkesir
