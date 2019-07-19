Bilecik EYT Derneği üye kayıtlarına başladı

Bilecik emeklilikte yaşa takılanlar EYT Derneği üye kayıtlarına başladı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, konuyla ilgili bir paylaşım yaptı.



Özüpak, şunları belirtti:



"Bilecik EYT Dernegimiz üye kayıtlarına başlamıştır.



Yeni dernek merkezimize gidip üye olmanızı ve EYT mağduriyetinin bitmesi için çaba harcayan Bilecik li arkadaşlarımıza desteginizi maddi ve manevi olarak vermenizi bekliyoruz.



Çarşı Mah. Saray cık Cad. No:12/B Nadir uncu iş mrk. Bozüyük/Bilecik

Bilecik EYT Dernegi Bşk Mehmet Ali Çelik

Tel no: 0534 715 80 36"











