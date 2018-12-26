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Bilecik'te bugün okullar tatil mi?

Kent merkezi ile bazı ilçelerdeki ilk ve orta dereceli okullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi

Bilecik'te bugün okullar tatil mi?

Bilecik'te kent merkezi ile bazı ilçelerdeki ilk ve orta dereceli okullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı yarın, il merkezi, Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerine bağlı tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Bozüyük, Söğüt, Osmaneli, Gölpazarı, Yenipazar ve İnhisar ilçelerinde yarın taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verilmesi ve taşımalı eğitimle gelen öğrencilerin belirtilen tarihte 1 gün süre ile idari izinli sayılmalarına karar verildiği bildirildi.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkili oluyor. Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı yarın, Pazaryeri ilçesinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #bilecik kar tatili
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