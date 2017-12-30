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Bilecik'te trafik kazaları: 8 yaralı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Bilecik'te trafik kazaları: 8 yaralı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bozüyük yönüne giden Tuba Nihal A. yönetimindeki 06 ZBB 86 plakalı otomobil, Bilecik-Bozüyük karayolunun Naldöken mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Karşı yönden gelen 26 NZ 677 plakalı kamyonun şoförü Abdullah Y, kazayı görüp aracını yol kenarına park ederek, yardım için yaralıların yanına gitti. 

Bu esnada, Kemal Y. idaresindeki 11 AZ 920 plakalı otomobil, kamyona arkadan çarptı. 

Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Pazaryeri ve Bozüyük'teki hastanelere kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Bilecik #pazaryeri #kaza #Trafik
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