Bilge Sitesi Davasında Eski Belediye Başkanı tutuklandı

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dava kapsamında kamu görevlileri ikinci kez hakim karşısına çıktı. Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar ve tutuklu diğer sanıklar SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Daha önceki duruşmaya katılmayan ve 2009-2024 yılları arasında Osmaniye Belediye Başkanlığı görevini yürüten Kadir Kara, bu kez mahkeme salonunda hazır bulundu.

Duruşma sonunda mahkeme, eski belediye başkanı Kadir Kara ve belediye personeli Sevinç Ayşe Argun’un tutuklanmasına karar verdi. Cezaevinde tutuklu bulunan Faruk P. ve Mustafa İ. ise serbest bırakılırken, Haluk K. ve Ayhan G.’nin tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. Mahkeme, karar duruşmasını 18 Aralık 2024 tarihine erteledi.

“Yüreklerimize Biraz Olsun Su Serpildi”

Bilge Sitesi’nde eşini, çocuklarını ve yakınlarını kaybeden Mustafa Bakır, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, Kadir Kara’nın tutuklanmasıyla yüreklerine bir nebze olsun su serpildiğini belirtti. Mustafa Bakır, şu ifadeleri kullandı:

“Bilge Sitesi davasında bugün eski belediye başkanı Kadir Kara tutuklandı. Yüreklerimize biraz olsun su serpildi. Umarım devamı gelir, tüm suçluların ceza alması için elimizden geleni yapıyoruz. Çocuklarımı, eşimi ve yakınlarımı o binada kaybettim. Bu kadar basit olmamalıydı. Olmayacağını da gösterdiler bize. Umarım adalete olan güvenimizi sarsmazlar. İnşallah sonuna kadar bu mücadeleye devam edeceğiz ve sonuç herkes için hayırlı olur.”

Avukat Koray Atmaca da duruşma sonrası yaptığı açıklamada, Kadir Kara ve Sevinç Ayşe A.’nın tutuklandığını, bir sonraki duruşmanın ise 18 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşeceğini ifade etti.