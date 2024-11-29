Bilge Sitesi Davasında şok gelişme: Belediye Başkanı serbest!

Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 6. duruşmasında, Kadir Kara ve Sevinç Ayşe A., "Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Mahkeme ayrıca binanın yapım sürecinde ihmalleri bulunduğu iddia edilen diğer sanıklar Mustafa İpek ve Faruk Pilge'nin ise tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi. Tutuklu yargılanan Haluk Koç ve Ayhan Gedik’in tutukluluk halleri ise devam ediyor.

Tahliye Kararına İtiraz Sonuçlandı

Kadir Kara ve Sevinç Ayşe A.’nın avukatları, tutuklama kararına itiraz ederek Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, yurt dışı çıkış yasağı ve imza verme şartıyla iki sanığın tahliyesine hükmetti. Kararın ardından davada tutuklu kalan sanık sayısı ikiye düştü.

Karar Duruşması 18 Aralık’ta

Bilge Sitesi davasının nihai duruşması, 18 Aralık’ta Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınları, davanın sonucunu yakından takip ediyor.