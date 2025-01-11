Bilge Sitesi yıkım davasında 21 yıl cezaya rağmen serbest bırakıldılar

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Osmaniye’de 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi’nin yıkılmasıyla ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bilge Sitesi yıkım davasında 21 yıl cezaya rağmen serbest bırakıldılar
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8 Ocak’ta yapılan karar duruşmasında, "bilinçli taksirle asli kusurla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 21 yıl hapis cezası alan eski Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, eski İmar Müdürlüğü görevlisi Sevinç Ayşe Argun ve fenni mesul Haluk Koç, avukatlarının Osmaniye 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptığı itiraz sonucu adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Davanın başından beri tutuklu bulunan fenni mesul Ayhan Gedik’in ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Osmaniye’de 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Bilge Sitesi’nin yıkılmasıyla 105 kişi hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında yargılanan ve asli kusurlu oldukları belirtilen sanıklar arasında yer alan Kadir Kara, Haluk Koç ve Sevinç Ayşe Argun’un tahliye kararı, kamuoyunda tepkilere neden oldu.

Fenni mesul Ayhan Gedik ise tutuklu kalmaya devam ederken, davanın seyrinin nasıl ilerleyeceği merakla bekleniyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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