Aydınlık gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik yazdı

Dünyada ciddi bir bilgi kirliliği yaşanıyor. Tabi Türkiye’de de. Ekonomide, siyasette, magazinde, ...

Kimisi cehaletten, kimisi de bilinçli.

İkisi de tehlikeli.

Hele de okumanın geri plana itildiği günümüzde.



SOSYAL MEDYA

İnsanlar ya televizyonda duyduklarına inanıyor;

Ya da ceplerindeki telefonlarda gördüklerine.

Adına “sosyal medya” deniyor.

Canlı bomba gibi.

Nerede, ne zaman patlayacağı belli değil.

Kimse, “kim, ne, niçin, nasıl, nerede, ne zaman” sorularına yanıt aramıyor.

Doğru mu, yanlış mı diye sorgulamıyor.

Oltaya takılıyor.



ERDAL İNÖNÜ

CHP-DYP iktidarı dönemiydi.

Rahmetli Demirel ve Erdal İnönü birlikte basın toplantısı düzenlemişlerdi.

Bir gazeteci İnönü’ye hakkındaki bir iddiayı sordu.

O günlerde bunlar normaldi.

Soru rahatça sorulabiliyordu.

İnönü, “Ben kendimle ilgili söylenenlere gülüp geçiyorum. Ama ne gariptir ki başkalarıyla ilgili söylenenlere inanıyorum” yanıtını verdi.

Şimdi durum çok daha vahim.

Kontrol iyice kaybedilmiş durumda.

Düşman da bundan yararlanıyor.

Halk içinde kargaşa yaratma peşinde olanlar fırsatı kaçırmıyor.



CIA’NIN YÖNTEMİ

Bilgi kirliliği en çok CIA’nın kullandığı bir yöntem.

CIA’nın FETÖ gibi örgütleri de yolda.

“Kara gücü” PKK da aynı.

Adına da “psikolojik savaş” diyorlar.

Yakın geçmişimizde örnekleri çok.

Çavuşesku’nun devrilmesi.

Temaşver’de 80 bin ölüden söz edilmişti.

2 bin üniversite öğrencisinin kurşuna dizildiği söylenmişti.

Hepsi yalandı.

Ama halk ayaklandırıldı.

Çavuşesku devrildi.

Romanya’nın dış borcunu sıfırlamıştı.

IMF ile bağını kopardı, bedelini canıyla ödedi.



IRAK’TA YAŞANANLAR

1. Körfez savaşında Irak haberlerinin logosu “petrole bulanmış karabatak kuşları”ydı.

Saddam’ın Kuveyt kıyılarını “petrolle kirlettiği” mesajı veriliyordu.

Kuşlar bile tehlikedeydi.

Irak’a bombalar bu görüntülerle yağdırıldı.

Yüzbinlerce Müslüman Iraklı öldürüldü.

Görüntülerin yıllar önce Fransa kıyılarında batan bir tankerin yarattığı kirlilik olduğu savaştan çok sonra anlaşıldı.

Kuveyt’te karabatak kuşunun yaşayıp yaşamadığı bile sorgulanmadı.

Sorgulansaydı gerçek anlaşılacaktı.

Çünkü Kuveyt’te karabatak kuşu pek yaşamıyordu.



İŞGAL DÖNEMİ, LİBYA, SURİYE

Aynı bilgi kirliliği daha sonra da devam etti.

Saddam’la ilgili akla hayale gelmedik yalanlar piyasaya sürüldü.

Kimyasal silahlar...

Ankara’yı vuracak füzeler...

Abdullah Gül bile bunları dillendirdi.

Dünya kamuoyu Irak işgaline bu kirli bilgilerle hazırlandı.

Libya’da Kaddafi, Suriye’de Esad için benzer yöntem uygulandı.

Kaddafi öldürüldü, Libya dağıldı.

Ama Suriye’de hesap tutmadı.

Zarar büyük olsa da Şam yönetimi dimdik ayakta.

Venezuela’da yaşananlar da aynı.

Kirli bilgilerle iç savaş kışkırtılıyor.



TÜRKİYE DE HEDEFTE

ABD’nin dışişleri bakanlarından Hillary Clinton İran’da yaptıklarını anlatmıştı. Sosyal medya üzerinden faaliyet yürüttüklerini açıklamıştı.

Benzer taktikler Türkiye’de de devrede.

Kirli bilgilerle ortalık bulandırılıyor.

Her konuda güvensizlik yaratıyorlar.

Sosyal medyayı silah gibi kullananlar var.

Zaman zaman denemeler de yapılıyor.

Halk içinde düşmanlık körüklenmeye çalışılıyor.

...

Romanya’da, Irak’ta, Libya’da, Mısır’da, Suriye’de, Venezuela’da, ... yaşananlar ortada.

Umarız bize ders olur.

Sıradan hayatımızda da, ülke sorunlarında da dikkatli oluruz.

“Kirli bilgi” oltasına takılmayız..!