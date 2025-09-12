Bilgi Üniversitesi’ne kayyum atandı!

Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne kayyum atandı. Mahkeme kararı doğrultusunda TMSF kontrolüne geçen üniversitede yönetimsel şeffaflığın artırılması hedefleniyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Can Holding hakkında başlatılan soruşturmanın ardından önemli bir gelişmeyle gündeme geldi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulan üniversiteye, Küçükçekmece 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla kayyum ataması yapıldı. Bu adım, Türkiye’de yükseköğretim kurumlarına yönelik en ciddi müdahalelerden biri olarak değerlendiriliyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteye kayyum atanmasına ilişkin yaptığı resmi açıklamada sürecin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.

YÖK’TEN RESMİ AÇIKLAMA: “KAYYUM ATANMASINA KARAR VERİLDİ”

YÖK tarafından yapılan duyuruda, İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum atanmasının zorunlu hale geldiği ifade edildi. Açıklamada, "Üniversite yönetiminde yaşanan aksaklıklar ve yasal düzenlemelere uyum eksikliği nedeniyle kayyum atanmasına karar verildi" ifadelerine yer verildi.

YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Levent Çetin ve Av. Mehmet Çiçek, mahkeme kararıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne kayyum olarak görevlendirildi. Bu üç isim, üniversitenin tüm idari ve akademik süreçlerini kontrol altında tutacak.

Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu: Altın zirvede, borsa kaybettirdiBu hafta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu: Altın zirvede, borsa kaybettirdiEkonomi
Bakan Işıkhan konuştu: Türkiye 20 çeyrektir aralıksız büyüyor!Bakan Işıkhan konuştu: Türkiye 20 çeyrektir aralıksız büyüyor!Ekonomi
