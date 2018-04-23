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Bilgisayar programcıları e-Devlet sistemini öneriyor

24 Haziran'da Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için gerekli 100 bin imza şartında yöntem tartışması sürüyor. Hükümet, vatandaşa zoru dayatarak il ve ilçe seçim kurullarına başvuru yapılmasını istiyor. E-devlet sistemini öneren bilgisayar programcısı ve yazılımcılar ise bu sistemin hem daha kolay hem de daha güvenilir olduğunu söylüyor.

Bilgisayar programcıları e-Devlet sistemini öneriyor

Başbakan daha 25 gün önce katıldığı bir toplantıda e-devletin önemini anlattı. "Vatandaş her işini e-devlet üzerinden yapabilecek" dedi.

Ancak, 24 Haziran seçimleri için Meclise sunulacak uyum yasalarında Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gerekli olan 100 bin imza için vatandaşların İl ve İlçe seçim kuruluna başvurması isteniyor. 

İmza vermeyi daha da zorlaştıran bu yönteme karşı bilgisayar programcısı ve yazılımcıları  E-devlet sistemini öneriyor. 

Ulusal Kanal'ın sorularını yanıtlayan Bilgisayar Yüksek Mühendisi Hasan Ataman Yıldırım'a göre e-devlet daha kolay daha güvenilir. 

Üstelik E-devlet sisteminde Cumhurbaşkanı adaylığı için imza programı oluşturmak da oldukça basit. 

Sistemin çok güvenli olduğunu vurgulayan Yıldırım'a göre "gerekli olan tüm bilgiler de kayıt altında olacak" diyor. 

Peki vatandaş E-devlet sisteminden imza verilmesine nasıl bakıyor? 

ulusal.com.tr

Etiketler; #100 bin imza #e-devlet #Başbakan Yıldırım #binali yıldırım #cumhurbaşkanı erdoğan #24 Haziran seçimleri
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