Türkiye'nin önemli aydın ve sanatçılarından Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza desteği geldi

Türkiye tarihinin en antidemokratik seçimlerine doğu giderken Meclis’te grubu olmayan adaylar için 100 bin imza tartışması hâlâ devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu’na giderek ilk başvuruyu yapan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e destek çığ gibi büyüyor. Usta Yazar Orhan Karaveli’den Yazar-Müzisyen Tuna Kiremitçi’nin destek verdiği Perinçek 4 ila 9 Mayıs arasında 100 bin imzanın ilçe seçim kurullarında toplayacağını ilan etti.







İşte destek veren ustalar:

Yazar Orhan Karaveli: Türkiye’nin devlet olarak yapamadığını tek başına ve yurtdışında yapan, soykırım yalanlarını Avrupa ülkelerinin suratına çarpan Doğu Perinçek, Türkiye’de en yüce makama gelmeyi başarmış bir aydın ve siyaset adamıdır. Yaptığı tarihe geçecek bir olaydır. Bunu Türkiye’de herkesin hatırlayacağını umuyorum.

Türkiye’nin devlet olarak yapamadığını tek başına ve yurtdışında yapan, soykırım yalanlarını Avrupa ülkelerinin suratına çarpan Doğu Perinçek, Türkiye’de en yüce makama gelmeyi başarmış bir aydın ve siyaset adamıdır. Yaptığı tarihe geçecek bir olaydır. Bunu Türkiye’de herkesin hatırlayacağını umuyorum. Tiyatro Sanatçısı Zeliha Berksoy: Doğu Periçek’i 100 bin imzayla seçimlere katılmasını bütün kalbimle destekliyorum ve çok başarılı olcağına inanıyorum.

Doğu Periçek’i 100 bin imzayla seçimlere katılmasını bütün kalbimle destekliyorum ve çok başarılı olcağına inanıyorum. Tiyatro Sanatçısı Dilek Türker: Demokraksiye inanan bir insanımdır ve Doğu Perinçek’in birçok konuda başarılı ve yararlı bir siyasetçi olduğunu düşündüğüm için ben de imza veriyorum.

Demokraksiye inanan bir insanımdır ve Doğu Perinçek’in birçok konuda başarılı ve yararlı bir siyasetçi olduğunu düşündüğüm için ben de imza veriyorum. Sinema Yazarı Burçak Evren: Doğu Perinçek gibi Türk politik yaşımının önemli bir aktörünün Cumhurbaşkanı olma hakkı vardır. Ben de bu konuda kendilerini tüm kalbimle destekliyorum.

Doğu Perinçek gibi Türk politik yaşımının önemli bir aktörünün Cumhurbaşkanı olma hakkı vardır. Ben de bu konuda kendilerini tüm kalbimle destekliyorum. Prof. Dr. Sencer İmer: Ben Doğu Perinçek’i destekliyorum. Türkiye’ye alternatif sunan, üretim ekonomisini öne çıkartan, Türkiye’nin egemenliği üzerinde duran bir aday. Bu bakımdan destekliyorum kendisini. Şimdiye kadar ki hizmetleri de böyle bir şey yapabileceğini gösteriyor. Başarılar diliyorum kendisine.

Ben Doğu Perinçek’i destekliyorum. Türkiye’ye alternatif sunan, üretim ekonomisini öne çıkartan, Türkiye’nin egemenliği üzerinde duran bir aday. Bu bakımdan destekliyorum kendisini. Şimdiye kadar ki hizmetleri de böyle bir şey yapabileceğini gösteriyor. Başarılar diliyorum kendisine. Akademisyen Yazar Prof. Dr. Sina Akşin: Doğu Perinçek’e imza vereceğim. Çünkü en Atatürkçü lider Doğu Perinçek, en Atatürkçü parti Vatan Partisi. Bütün yurtsever insanları Perinçek’e oy vermeye davet ediyorum. Gönülden kutluyorum

Doğu Perinçek’e imza vereceğim. Çünkü en Atatürkçü lider Doğu Perinçek, en Atatürkçü parti Vatan Partisi. Bütün yurtsever insanları Perinçek’e oy vermeye davet ediyorum. Gönülden kutluyorum Eski GATA Haydarpaşa Komutanı Tümgeneral Tarık Özkut: Gerçek bi Atatürkçü olan ve Atatürk yolunda yoğun bir çaba harcayan Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanlığı adaylığını gönülden kutluyorum.

Avukat Erol Ertuğrul: Doğu Perinçek Türkiye’deki siyasal parti liderleri arasında en güvenilir, kararlı ve vatanse ver olanıdır. Atatürk’ün düşünce sistemine, ilkelerine yürekten sahip çıkan birisidir. Kendisi şu anda ülke yönetiminde olmadığı halde ilişkilerimizin bozuk olduğu dönemde Rusya, İran, Suriye ilişkilerimizin düzeltilmesi konusunda önemli adımlar atmıştır. Şu anda Türkiye’nin sorunlarının çözümü konusunda söyledikleri de en doğru, inandırıcı ve gerçek olanlardır. Bu nedenlerle Perinçek’in cumhurbaşkanlığı adaylığını destekliyorum. Dilekçemi de verdim. 4 Mayıs günü de ilçe seçim kuruluna gidip imzamı da vereceğim.

Muazzez İlmiye Çığ: Kıbrıs ve Ermeni meselelerinde tek başına mücadele eden, gerçek vatanperver ve cumhuriyet aydını, memleketi için her türlü bedeli ödemiş Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçeği cumhurbaşkanlığı adaylığı için tebrik ederim ve başarılar dilerim. Kurulmakta olan demokrasi ittifakında olmasını yürekten istiyorum.

Piyanist Nazlı Işıldak, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in cumhurbaşkanı adayı olması için imza vereceğini söyledi. Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı’ya FETÖ’nün bankası Bank Asya’dan krediyle aldıkları evde vicdanını rahat olup olmadığını sorduğu için davalık olan Nazlı Işıkdak, Doğu Perinçek’in Türkiye’nin geleceğinde önemli bir yeri olacağını ifade etti. Işıldak şunları söyledi: “Ben Vatan Partisi’nin ve Doğu Perinçek’in yıllardır Türkiye’nin en önemli konularda mücadele verdiğini ve hep haklı çıktığını yakından bilen biriyim. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de Türkiye’de önemli bir rolü olacağının farkındayım. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in cumhurbaşkanı adayı olması için tabi ki imza veririm.”

Şair Hüseyin Haydar: Benim adayım sanat dostu, şairlerin en yakın arkadaşı, bilge siyasetçi, yılmaz Atatürkçü, 21. Yüzyılda Türkiye’nin şansı Dr. Doğu Perinçek! Dün Ergenekon tertibiyle Doğu Perinçek’i Silivri duvarlarına hapsedenler, bugün de ‘100 Bin İmza Bariyeri’yle başka bir hapis uyguluyorlar. Dün nasıl Silivri duvarlarını yıktıysak bugün de ‘100 Bin İmza Bariyeri’ni yıkıp aşacağız. Gelsin Türk milletinin başı dik, karnı tok, özgürlük ve onurlu günleri. Haydi, herkes iş başına!”

Müzikolog Yavuz Daloğlu... Bir çok esere imza atan Türkiye’nin alanında uzman önemli sanatçılarından... Yıllarca devlet ve özel üniversitelerde müzikoloji alanında öğretim görevlisi olarak hizmet verdi. Atilla İlhan’ın “Dip Dalgası” programının jenerik müziğini yaptı. Ve daha niceleri. Şimdi yine taşın altına elini koydu ve Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanı adaylığı için imza verdi: “Doğu Perinçek’in politikalarına ve yaptıklarına baktığımız zaman bende imza verme inancını oluşturdu. Türkiye’nin son yıllarda dış politikada yaptığı hataları Doğu Perinçek ve Vatan Partisi liderliğinin yoluna soktuğunu görüyoruz. Irak, Suriye, İran ve Rusya konularında büyük başarıları var Doğu Perinçek’in. 100 yıllık Ermeni soykırımı yalanını tarihe gömdü. Bütün bunları birleştirdiğim diğerleriyle karşılaştırdığım zaman ben seve seve Doğu Perinçek’i tercih ettiğimi belirtiyorum.”