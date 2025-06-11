Bilim dünyası yasta: 'Yüzyılın en iyi beyin cerrahı' Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti

Beyin cerrahisinde çığır açan çalışmalarıyla tıp tarihine adını altın harflerle yazdıran Prof. Dr. Gazi Yaşargil’den acı haber geldi. “Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı” unvanına sahip olan bilim insanının vefatını Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bilim dünyası yasta: 'Yüzyılın en iyi beyin cerrahı' Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
Yayınlanma: Güncellenme:

Türk tıbbının duayen ismi, dünyaca ünlü beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil'in vefat haberi, tıp camiasında derin bir üzüntüyle karşılandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Alanında yürüttüğü eşsiz çalışmalarla “Yüzyılın En İyi Beyin Cerrahı” seçilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil Hocamızın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.

Bilime adadığı ve bir asra yaklaştığı ömründe hepimiz için örnek teşkil eden nice işe imza atmıştı.

Onun hatırasını yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Mekânı cennet, makamı ali olsun" 

Avcılar’da başkanlık koltuğuna Yüksel Can oturduAvcılar’da başkanlık koltuğuna Yüksel Can oturduGündem
Eşine büyü yaptırıp sahte takı takan adam 'tam kusurlu' sayıldıEşine büyü yaptırıp sahte takı takan adam 'tam kusurlu' sayıldıYurt
gazi yaşargil
Günün Manşetleri
Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
Gaziosmanpaşa Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti
Göçmen kaçakçılarına darbe!
İstanbul'da aciller doldu, bakanlıktan kritik uyarı
Tıkanıklığı aşmak için grev tarihi açıklanmalıdır!
Gazze’de sivillerin can kaybı 55 bine yaklaştı
Süleymancılar Beykoz'daki Engürübağ Camisi'ne yerleşti
İstanbul’da huzur operasyonu
Ticaret Bakanlığı kaçakçılığa geçit vermedi
Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
Çok Okunanlar
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
ŞOK'ta dev kampanya! ŞOK'ta dev kampanya!
Bankalarda faizsiz kredi savaşı kızıştı! Bankalarda faizsiz kredi savaşı kızıştı!
Akaryakıta zam yolda! Akaryakıta zam yolda!
Konut hayali kuranlara soğuk duş! Konut hayali kuranlara soğuk duş!