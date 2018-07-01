Ömrünü İslam bilimleri tarihine adayan İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Profesör Doktor Fuat Sezgin, İstanbul'da düzenlenen törenle ebediyete uğurlandı. Fatih Caminde kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, akedemisyenler ve çok sayıda isim katıldı.

Profesör Doktor Fuat Sezgin...



24 Ekim 1924'te Bitlis'te dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Araştırmaları Enstitüsünde eğitim gördü. Üniversiteyi bitirdikten sonra Arap Dili ve Edebiyatı üzerinde doktora yaptı. Ömrünü İslam bilimleri tarihine adadı.



İnsanlık tarihinin başlangıcından bugüne kadar sahasında yazılan en kapsamlı eser olan Arap-İslam Bilim Tarihinin ilk cildini 1967'de tamamladı. 17 ciltten oluşan eserin 18. cildini yazıyordu. Ama ömrü yetmedi.



Tam 27 dili çok iyi derecede konuşan Sezgin, sağlık sorunları nedeniyle hastenede 94 yaşında vefat etti.



Cenaze töreni İstanbul'daki Fatih Caminde kılındı.



Törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, milletvekilleri, belediye başkanları, öğretim üyeleri, akademisyenler ve yakınları katıldı.



İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Profosör Doktor Fuat Sezgin'in ailesi, cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 yılının Fuat Sezgin yılı olacağını duyurdu.



Kılınan cenaze namazının ardından Prof. Dr. Fuat Sezgin'in naaşı Gülhane Parkında toprağa verildi.



ulusal.com.tr