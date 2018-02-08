Egeli sanayici, hükümetten taleplerini bizzat Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’ye iletti. Enerji maliyetlerinin yüzde 35 arttığını belirten sanayiciler, hükûmetin bu soruna çözüm üretmesini istiyor

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu, Ege Bölge toplantısı İzmir’de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün katılımı ile yapıldı.



36 bin firmanın, 200 bin kişilik istihdamın ve 17 milyar dolar ihracatın yapıldığı Ege'de 50 Organize Sanayi Bölgesi’nden sanayiciler sorunlarını doğrudan Bakan Özlü’ye iletti.



Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu Başkanı Memiş Kütükcü, enerji maliyetlerinin çok ağırlaştığını vurguladı.



Ege Bölge Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, sanayicinin enerji maliyetinin yüzde 35 zamlandığını söyledi.



Sanayiciler elektrik maliyet sorunun çözümü için önerilerini de anlattı.



En son söz alan Bakan Faruk Özlü ise sanayicinin talepleriyle ilgili medyanın önünde hiçbir ifade kullanmadı. Bakan, yerli üretimden asla vazgeçmeyeceklerini belirtti.



Konuşmaların ardından Bakan Özlü ile 50 Organize Sanayi Bölgesi'nden temsilci, sorunların çözümü ile ilgili baş başa basına kapalı toplantı yaptı. Somut bir çözüm önerisinin çıkmadığı toplantıda Bakan sanayicilere çalışma sözü verdi



HABER: UFUK AKKAYA

KAMERA: AKIN KARA



ulusal.com.tr