Bilirkişi heyeti yanan oteldeki incelemelerini tamamladı!

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin görevlendirilen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyeti, yangın mahallindeki incelemelerini tamamladı.

Sude İnak Sude İnak
Bilirkişi heyeti yanan oteldeki incelemelerini tamamladı!
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Kayak merkezinde 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Adalet Bakanlığınca görevlendirilen İTÜ'de görevli akademisyenlerden oluşan heyet, yangının yaşandığı otele ikinci kez geldi. Bugünkü incelemelere heyetin yanı sıra savcılar da katıldı.

Güvenlik önlemlerinin alındığı binaya jandarma, itfaiye ve AFAD personeli eşliğinde çantalarla giriş yapan heyet, yaklaşık 3,5 saat inceleme yaptı.

Heyet, incelemelerinin ardından delil torbalarıyla bölgeden ayrıldı.

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