Bilirkişi rapor süreleri 110 gündü, 29'a indirildi

Adalet Bakanlığı, yargı sisteminin hızlandırılması ve bilirkişi kurumunun daha etkin çalışması amacıyla bir dizi teknik ve idari tedbiri uygulamaya koydu.

Bakan Gürlek’in açıklamalarına göre, reformun temel dayanakları ve sahadaki yansımaları şu şekilde:

İŞ YÜKÜ VE KONTROL MEKANİZMALARI

Rapor teslim kontrolü uygulamasıyla işlem sürelerinde %73 oranında bir iyileşme sağlandı.

Bilirkişilerin iş yükünü optimize etmek amacıyla aylık bakılacak dosya sayısı; normal dosyalarda 30, seri dosyalarda ise 60 ile sınırlandırıldı.

STANDARTLAŞTIRMA VE ŞEFFAFLIK

Sistematik Raporlama: Bilirkişi rapor şablonları ve kontrol listeleri devreye alınarak, raporların teknik niteliği ve denetlenebilirliği standart bir forma kavuşturuldu.

UYAP Entegrasyonu: "Bilirkişi Görevlendirme Rehberi" ve "Performans Ölçme Formu" dijital altyapıya entegre edilerek, tüm süreç UYAP üzerinden anlık olarak izlenebilir hale getirildi.

Yargı sistemini güçlendirme kararlılığına vurgu yapan Bakan Gürlek, bu iyileştirmelerin yargılamanın makul sürede tamamlanması ilkesine doğrudan katkı sağladığını belirtti.

Dijitalleşme ve performans ölçümü eksenli bu adımlarla, bilirkişilik kurumunun güvenilirliğinin tahkim edilmesi hedefleniyor.